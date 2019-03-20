Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Asker Yaralı

Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Asker Yaralı

35 dakika önce

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Asker Yaralı, System.String[]
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, - 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

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