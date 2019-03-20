Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcının İnfilak Etmesi

Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcının İnfilak Etmesi

56 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın (29) Ordu'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcının İnfilak Etmesi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın (29) Ordu'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Bahattin ve annesi Emine Damcı'nın Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gelen yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Haberin duyulmasının ardından Damcı ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin baba evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

Vali Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz da eve gelerek aileye taziyelerini iletti.

Öte yandan, evin önünde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Damcı'nın, bekar olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:44 Kaynak: AA

Ordu, Şırnak, Güncel
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