Şırnak'ta Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı
1 saat önce
Şırnak'ta elektrik trafosunda yangın çıktıŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı.
Şırnak
'ta elektrik trafosunda yangın çıktı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap
ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap Kaymakamlığının karşısında bulunan Kesici Ölçü Kabini aşırı yüklenmeden dolayı yaşanan bir arıza nedeniyle bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Dicle
Elektrik ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Arıza nedeniyle trafonun enerjisini kesen Dicle Elektrik ekipleri, onarım için çalışma başlattı. Yapılan incelemede arızanın kış şartlarında aşırı yüklenmeden kaynaklandığı tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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