Şırnak'ta Elektrikli Battaniye Can Aldı
2 saat önce
Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrikli battaniyedeki akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Şırnak
'ın Uludere
ilçesinde elektrikli battaniyedeki akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva
Mahallesi'nde oturan Gurbet Paksoy (30), elektrikli battaniye ile uyudu.
Bir süre sonra odaya giren yakınları, kadının haraketsiz yattığını fark etti.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Paksoy'un cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
İlk incelemede, kadının battaniyedeki akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:19 Kaynak: AA
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