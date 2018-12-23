Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Elektrikli Battaniye Can Aldı

Şırnak'ta Elektrikli Battaniye Can Aldı

2 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrikli battaniyedeki akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta Elektrikli Battaniye Can Aldı, System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrikli battaniyedeki akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde oturan Gurbet Paksoy (30), elektrikli battaniye ile uyudu.

Bir süre sonra odaya giren yakınları, kadının haraketsiz yattığını fark etti.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Paksoy'un cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemede, kadının battaniyedeki akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:19 Kaynak: AA

Yeşilyuva, Uludere, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı

Didem Soydan'dan Milli Piyango Açıklaması: Ortadan Kaybolurum Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı Tarihe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 00:29:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Elektrikli Battaniye Can Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]