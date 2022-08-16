Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 36 gözaltı

Şırnak'ta emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 36 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, 8-14 Ağustos tarihlerinde Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 19,59 gram metamfetamin, 2 bin 897 paket kaçak sigara, 20 kilogram çay, 15 adet kaçak cep telefonu, 12 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonlarda 20'si kaçakçılık ve 13'ü asayiş ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK