Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Cevizdüzü kırsalında 7 Eylül 'de, Jandarma- SİHA , ANKA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Cudi Dağı, Jandarma, Şırnak, Eylül, Güncel, Son Dakika

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