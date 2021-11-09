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Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

09.11.2021 09:19
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Togo Cumhuriyeti, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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