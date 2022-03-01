Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı

01.03.2022 13:53
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı

ŞIRNAK'ta, 648 personelle 'Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı.

ŞIRNAK'ta, 648 personelle 'Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 648 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı
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Jandarma, Şırnak, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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