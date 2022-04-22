Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü - Son Dakika
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Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü

22.04.2022 13:27
Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuklu M.Ş. ile B.Ş. (31) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında M.Ş, pompalı tüfekle eşini vurdu.

Ağır yaralanan B.Ş. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

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Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi 0W Football Kulübünden ihtiyaç sahibi ailelere yardım 0W Football Kulübünden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Cumhuriyet Mahallesi, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü - Son Dakika


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