Şırnak'ta eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Şırnak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.B. (35), henüz belirlenemeyen nedenle, yaklaşık 6 ay önce boşandığı eski eşi Ö.Ç'nin (32) Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi'ndeki evine gitti.

Aralarında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.B, eski eşi Ö.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ö.Ç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri M.B'yi gözaltına aldı.