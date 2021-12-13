Şırnak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın öldü - Son Dakika

Şırnak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, olay, dün akşam 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 6 ay önce boşandığı eski eşinin bulunduğu eve giden M.B. (35), Ö.Ç. (32) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.B. bıçakla eski eşini birçok yerinden yaraladı.

Çevredekiler ve komşuların haber vermesi üzerine 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı Ö.Ç. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan eski kocanın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK