Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu - Son Dakika

Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu

06.01.2021 10:36
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu, System.String[]

Şırnak'ta Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, eski hükümlülere yönelik 'Kendi İşini Kurma Projesini' hayata geçirdi.

Şırnak'ta Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, eski hükümlülere yönelik 'Kendi İşini Kurma Projesini' hayata geçirdi. Proje sayesinde 36 eski hükümlü kendi işini kurmayı başardı.

Şırnak il ve ilçelerinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce eski hükümlülerin denetimli serbestlikten sonra topluma uyma, suçtan uzak kalma ve iş disiplini kazandırma gibi becerilerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Şırnak Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, hazırlamış olduğu projeyle toplam 1 milyon 534 bin liralık proje kabul edildi. Proje kapsamında Şırnak ve ilçelerindeki eski hükümlülere 40 bin lira değerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan verildi.

Büyük ve küçükbaş hayvan dağıtım törenine Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selman Altürk, Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile eski hükümlüler katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Solmaz, eski hükümlülere yeni üretici olarak baktıklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Eski hükümlüler üretim hayatına atıldılar. Üreticilerimizi ziyaret ettik, gördüğümüz manzara çok güzel. Üreterek geçimlerini sağlamaya başladılar. Devletimizin eski hükümlülere 40 bin Türk liralık bir desteği vardı. Bu projeyle hayvan aldılar. Her zaman devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Bu tür projelerin devamlı olmasını diliyorum. Yeni üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, çalışmanın eski hükümlülerin toplum hayatına kazandırılması açısından da örnek bir çalışma olduğunu düşündüğünü söyledi. Al, "Hükümlülere yönelik kendi işini kurma projelerinin istihdam sağlayan daha geniş alanlara yayılarak bu tür projelerin devam edeceğini belirtmek isterim. Çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Şırnak Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selman Altürk ise, "Eski hükümlülerimizi topluma kazandırmak için bir proje hazırlandı. Bu projeyle 2020 yılı içerisinde 36 hükümlümüze destek verdik. Hayvancılık alanında kimseye muhtaç olmamaları için hepsine 40 bin Türk lirası değerinde hayvan dağıtımı yaptık. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Eski hükümlü Ekrem Encü ise hayta geçirilen proje kapsamında büyük baş hayvan alarak geçimini sağladığını söyledi. Encü, "Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde iş sahibi olduk. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bu tür projeler hep olur" dedi.

Eski hükümlülerden Muhsin Özseven de, "Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ederim. Hayvancılıkla uğraşıyorum. 2 ay oldu bu proje sayesinde iş imkanı buldum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu

Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, Hisarcık, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu - Son Dakika


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