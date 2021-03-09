Esnaftan toplanan paletler sokak hayvanlarına barınak oldu - Son Dakika

Esnaftan toplanan paletler sokak hayvanlarına barınak oldu

09.03.2021 12:49

Barınakların yapılması Gönüllülerin barınakları yerleştirmesi Gönüllülerin hayvanlara yem vermesi Kedilerin yuvalara girmesi ve beslenmesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in konuşması Rojbin Katar'ın konuşması Mehmet Yardımcı'nın konuşması Şırnak'ta esnaftan toplanan paletler...

Barınakların yapılması

Gönüllülerin barınakları yerleştirmesi

Gönüllülerin hayvanlara yem vermesi

Kedilerin yuvalara girmesi ve beslenmesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in konuşması

Rojbin Katar'ın konuşması

Mehmet Yardımcı'nın konuşması Şırnak'ta esnaftan toplanan paletler sokak hayvanlarına barınak oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak ziyaretinde talimat vermişti

ŞIRNAK AA) - Şırnak'ta gençlerin talebi üzerine hazırlanan proje kapsamında esnaftan temin edilen paletler sokak hayvanlarına yuva oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllülerinin kentteki iş yerlerinden temin ettiği 100 palet, köpek ve kediler için soğuk kış günlerinde 50 yuvaya dönüştürüldü.

Barınakları sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara yerleştiren gönüllüler, hayvanlara da mama verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 29 Ocak'ta Şırnak ziyareti sırasında, gençlerden gelen talep üzerine bu barınakların yapılması için talimat verdiğini hatırlattı.

Birlik, Kasapoğlu'nun talimatı ile yürüttükleri proje kapsamında esnaftan alınan paletlerle 50 sokak hayvanına barınak yapıldığını söyledi.

Amaçlarının 100 paletten 100 kulübe yapmak olduğunu belirten Birlik, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımızla 15 gün içerisinde esnaftan temin ettiğimiz paletlerden kedi ve köpekler için güzel sanatlar atölyesindeki arkadaşlarımız tarafından 50 barınak yapıldı. Ortaya kedi ve köpeklerin barınacağı çok güzel evler çıktı. Bu evlerin yapımı da sürüyor amacımız bunu 100'e çıkartmak ve ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirmek. Arkadaşlarımız buralara belirli zaman dilimlerinde yiyecek ve mama bırakacaklar. Bu sayede sokak hayvanlarımıza sıcak bir yuva sağlamış olduk. Projede emeği geçen başta bakanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Projeyi Bakan Kasapoğlu'na ileten Rojbin Katar ise kentteki sokak hayvanlarının barınak ihtiyacının karşılanmasına öncülük ettiği için kendisine şükran duyduğunu belirterek mutlu olduğunu dile getirdi.

Katar, "Barınaklarımızın yarısı yapıldı diğer yarısı yapılmaya devam ediyor. Bu sayede sokak hayvanlarına ev ve AŞ sağlamış olduk" dedi.

Usta öğretici Mehmet Yardımcı da sokak hayvanlarının insanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Onlar da can, insanlardan yiyecek yuva bekliyorlar. Biz de onlara sıcak yuva yapmak için 50 barınak yaptık, 50 adet daha yapıyoruz. Hayvanların soğukta kalmasını istemiyoruz, yaptığımız barınaklar yazın da kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

Esnaftan toplanan paletler sokak hayvanlarına barınak oldu
Esnaftan toplanan paletler sokak hayvanlarına barınak oldu
Esnaftan toplanan paletler sokak hayvanlarına barınak oldu
Esnaftan toplanan paletler sokak hayvanlarına barınak oldu

Mehmet Kasapoğlu, Şırnak, Köpek, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esnaftan toplanan paletler sokak hayvanlarına barınak oldu - Son Dakika


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