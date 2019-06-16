Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu...
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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride aranan Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:50 Kaynak: AA
'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride aranan Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.
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