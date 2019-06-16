Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu...
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu...

22 dakika önce

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride aranan Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu..., System.String[]
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride aranan Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:50 Kaynak: AA
Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzenini kurtarmak için çaya atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı Gazeteci Nevzat Bingöl'den Selahattin Demirtaş iddiası: Salı günü tahliye edilebilir Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]