Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
2 saat önce
Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:44 Kaynak: AA
'ın İdil
ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma
Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlık daha önce aynı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı. Böylece aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.
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