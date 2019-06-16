Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

2 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlık daha önce aynı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı. Böylece aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:44 Kaynak: AA
İdil, Şırnak, Güncel
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