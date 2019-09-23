Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Beytüşşebap, Jandarma, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kameraya yansıdı
PKK'ya darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 09:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]