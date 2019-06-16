Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu, diğeri gri kategoride
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu, diğeri gri kategoride

1 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde "teslim ol" çağrısına uymayan teröristlerle çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu, diğeri gri kategoride, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesinde "teslim ol" çağrısına uymayan teröristlerle çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden Sarya kod adlı Emine Toy'un turuncu kategoride, Baran kod adlı Yılmaz Begiç'in ise gri kategoride aranan teröristler olduğu belirlendi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü Cehennem Deresi bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe 2019-2 Operasyonu'nda sabah saat 06.50 sıralarında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet NAEA-15 karabina, 3 adet AK 47 Kaleşnikof tüfek, 1 adet AKS 74U tüfeği, 1 adet M-16 tüfeği, 1 adet Glock, 1 adet Baretta, 2 adet el bombası, 1 adet termal kıyafet şemsiye ele geçirildi. Bölücü terör örgütü mensupları hakkında yapılan araştırma neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden Sarya kod adlı Emine Toy'un İçişleri Bakanlığınca turuncu kategoride arandığı, Baran kod adlı Yılmaz Begiç'in ise gri kategoride arandığı tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Rubar Sosin kod adlı Fehmi Yiğit'in de olduğu öğrenildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
tüfe, terörist, idil, şırnak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuzenini kurtarmak için çaya atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu! Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:16:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu, diğeri gri kategoride
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]