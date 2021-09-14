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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi - Son Dakika

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

14.09.2021 10:25
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonu kapsamında Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak olduğunun belirlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonu kapsamında Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos'taki operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan, "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak'ın olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristin katıldığı eylemler arasında, Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15 Mayıs 2017'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 3 uzman çavuşun şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği ifade edildi.

Siirt Eruh-Ormanardı köyünde 30 Mart 2018'de bir jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı da belirlenen teröristin, Şırnak Görmeç köyü kırsalında 11 Kasım 2018'de iki jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, el yapımı patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği de kaydedildi.

Toros Dağları, Dersim, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'turuncu' kategoride olduğu belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi - Son Dakika
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