Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Şırnak'ta evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ta evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

11 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, arızalanan güneş panelini tamir etmek için çıktığı evinin çatısından dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, arızalanan güneş panelini tamir etmek için çıktığı evinin çatısından dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.

Beytüşşebap'ta arızalanan güneş panelini onarmak için çatıya çıkan Timur Timur (53) dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Timur, vatandaşlar tarafından kaldırıldığı Beytüşşebap Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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