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Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika

Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

27.12.2021 17:14

Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı ŞIRNAK Şırnak ve ilçelerinde İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali Silopi ilçesinde yapıldı.

Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

ŞIRNAK Şırnak ve ilçelerinde İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali Silopi ilçesinde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" ortaokullar arasında düzenlediği yarışmanın Şırnak İl Finali Silopi İmam Hatip Ortaokulu koordinesinde Vali Kamil Acun Külliye camisinde yapıldı. Programa Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Merkez ve ilçelerden katılan öğrenciler sırayla ezan okuyarak puanlamaya tabi tutuldu. Yarışmada, Silopi İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Tokay, ezanı en güzel okuyarak birinci oldu. Güçlükonak Boyuncuk İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Miraç Şen ikinci, Cizre Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Tek ise üçüncü oldu.

Ezan okuma yarışmasının il finalini düzenlediklerini söyleyen Silopi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, katılımın oldukça yoğun olduğunu söyledi. İl ve ilçelerden katılımcıların olduğunu belirten Dizlek, "Yarışmamız çok güzel geçti. Öğrencilerimiz gayet başarılıydı. Jürimizin değerlendirmesi sonucu ilk 3 belirlendi ve ödülleri takdim edildi. Bu yarışmanın amacı birinci, ikinci ve üçüncüyü belirlemek değildir. Asıl amacımız öğrencilerimizi İslam medeniyetinin namazla var olmuş olan namaza çağrı ibadetini layıkıyla, güzel bir şekilde öğrencilerimize öğretmekti. Bu anlayışı onların gönüllerine yerleştirmekti. Rabbim onlara muvaffakiyetler versin" dedi.

Birinciliği için çok sevinçli olduğunu dile getiren Muhammed Tokay, başarısına katkı sunan hocalarına teşekkür etti.

Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı
Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı
Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Silopi'de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika
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