Şırnak'ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şırnak'ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Kaza sonrası tırın dorsesindeki yakıt deposunda patlama meydana geldi Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan un yüklü tır, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Şırnak'ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Şırnak'ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza sonrası tırın dorsesindeki yakıt deposunda patlama meydana geldi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan un yüklü tır, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası tırın dorsesindeki yakıt deposunda patlama meydana geldi.

Kaza, İdil-Cizre çevre yolu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Habur Sınır Kapısı'na doğru seyir halinde bulunan Selahattin Tanrıkulu idaresindeki un yüklü tır, freninin boşalması sonucu Cizre girişi polis noktası kavşağında seyir halindeki başka bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırdaki un çuvalları çevreye saçılırken, tırın dorsesindeki yakıt deposunda patlama meydana geldi. Olayda tırda bulunan sürücü Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ile Abdurrahman Öner araçta sıkıştı. Kazada Cizre-Nusaybin ve Cizre-İdil karayolu ulaşıma kapanırken, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi ve vatandaşlar araçta sıkışanları çıkarmak için seferber oldu

Vatandaşlar yakıt deposunun patlaması sonrası çıkan alevleri kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarmak için seferber oldu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kazada Cizre Belediyesine ait itfaiye ekipleri yetersiz kalınca olay yerine gelen iki vinç yardımı ile yaralılar yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Selahattin Tanrıkulu ile Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer tırda bulunan 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile 1 saat boyunca ulaşıma kapanan Cizre-Nusaybin ve İdil-Cizre karayolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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