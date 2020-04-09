Şırnak'ta gazetecilere hijyen malzemeleri dağıtıldı - Son Dakika

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Şırnak'ta gazetecilere hijyen malzemeleri dağıtıldı
6 saat önce
Şırnak Valiliği ile belediye tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarına hijyen malzemesi dağıtıldı.
Şırnak Valiliği ile belediye tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarına hijyen malzemesi dağıtıldı.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın talimatları doğrultusunda kentte görev yapan basın mensuplarına içerisinde, koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerinden oluşan set dağıtıldı. Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir, desteklerinden dolayı Şırnak Valisi Pehlivan'a teşekkür etti. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:33 Kaynak: İHA
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