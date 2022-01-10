ŞIRNAK'TA GEÇEN YIL 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2021 yılında PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, PYD terör örgütlerine yönelik jandarma ve emniyet birimlerinin 9 bin 265 operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu operasyonlar kapsamında 54 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Cemal Dalaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda 2021 yılı değerlendirilmesi yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, PYD terör örgütlerine yönelik jandarma ve emniyet birimlerinin başarılı operasyonlara imza attığını söyledi. Geçen yıl 9 bin 265 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Pehlivan, "Bu operasyonlar kapsamında 54 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 764 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı. Yapılan bu yasal işlemler sonucunda da emniyet birimleri tarafından yapılan operasyonlarda 103, jandarma birimleri tarafından yapılan operasyonlarda 24 kişi tutuklandı. Kırsalda jandarmamızın hemen hemen hergün, her hafta operasyonları oldu. Bu kapsamda da 485 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 551 roketatar mühimmatı, 259 el bombası, 80 EYP, 10 mayın, 10 patlamamış top mühimmatı, 1 havan, 3 lav, 4 roketatar, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda ağır silah ile silah mühimmatları, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında, 3 adet uzun namlulu silah, 2 adet kısa namlulu silah, 9 adet AK-47 şarjörü, 4 adet el yapımı patlayıcı, 5 adet el bombası, patlayıcı ve silah mühimmatları ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi" dedi.

'2021 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM OLMADI'

2021 yılında Şırnak'ta terör örgütüne katılımın olmadığını ifade eden Vali Pehlivan, 'Terör örgütüne katılım 2020 yılında 4 iken, 2021 yılında katılım hiç olmadı. Bu da terör örgütünün artık sahada insanları kandırıp örgüte katma konusunda artık bunu gerçekleştiremediği ve güvenlik birimlerimizin son derece başarılı operasyonları neticesinde bu teması kestiği görülüyor. Gençlerimizin terör örgütlerine karşı duruşunda ifadesi olarak görüyoruz" diye konuştu. Terörün finans kaynaklarından olan Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında emniyet birimlerince 39 planlı operasyon ve 1417 yol uygulaması gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Vali Pehlivan, şunları söyledi:

"Jandarma birimlerince 20 planlı operasyon ve 299 yol uygulaması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlar ve çalışmalarda emniyet birimlerince işlem yapılan 1824 şüpheli şahıstan 93'ü tutuklanmış, Jandarma birimlerince işlem yapılan 403 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda, 267 kilo eroin ve farklı kategorilerde uyuşturucu maddeler, 334 kilo kenevir, 308 bin 829 paket kaçak sigara, 8 bin 959 kilo kaçak çay, 513 kilogram tütün, 4 bin 208 cep telefonu, 925 şişe kaçak içki, 4 bin 501 kutu ve 382 şişe ilaç ele geçirildi."