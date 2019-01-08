Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Şırnak'ta "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

1 saat önce

Şırnak merkeze bağlı bazı bölgeler 15 gün süreyle, "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Şırnak'ta
Şırnak merkeze bağlı bazı bölgeler 15 gün süreyle, "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca merkeze bağlı Rejgar Alandüz ile Cudi, Buzul, İkiyaka, Yazlıca, Yassı ve Gabar dağları kırsalında bazı bölgelerin 7-22 Ocak'ta geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Söz konusu bölgelere vatandaşların güvenlik açısından gece-gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, bu alanların koordinatlarının Valilik internet sitesinden paylaşıldığı aktarıldı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:16 Kaynak: AA

PKK, Şırnak, Güncel
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