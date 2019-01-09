Şırnak'ta "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Şırnak
'ın Güçlükonak
ilçesine bağlı bazı bölgeler 15 gün süreyle, "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, PKK
'lı teröristlerin arazide üstlenmesinin önlenmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması ile suç işlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak merkeze bağlı Şirt Tepe, Giresirt Tepe, Serni Düzü, Kulomboz Tepe, Şartıt Tepe, Sukre Tepe, Harikaşenhasır Tepe, Bohto ve Bağ Tepe kırsalında bazı bölgelerin 9-23 Ocak'ta geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. Söz
konusu bölgelere vatandaşların güvenlik açısından gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, bu alanların koordinatlarının Valilik internet sitesinden paylaşıldığı aktarıldı.
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