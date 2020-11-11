Şırnak'ta 'Geleceğe Nefes' için 68 bin fidan dikildi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Şırnak'ta 68 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Şırnak'ta 68 bin fidanın toprakla buluşturulması amacıyla tören düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü bahçesindeki fidan dikimi etkinliği, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkanvekili Kamil Kurt, Jandarma Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Hakan Keskin, Rektör Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.