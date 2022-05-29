Şırnak'ta Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı yapıldı

29.05.2022 12:24
Şırnak'ta Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı yapıldı

Merkezi Ankara'da olan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirildi.

Merkezi Ankara'da olan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin girişimleriyle Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı, İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

Cizre Fen Lisesi ve 15 Temmuz Ortaokulunda okuyan 96 öğrencinin katıldığı kampta, atölye çalışmasında Mars'taki olağanüstü koşullar üzerinden öğrencilerin problem çözme, sürdürülebilir modeller kurma, farklı alanları aynı anda düşünme gibi beceriler kazanmalarını sağlıyor.

Cizre Fen Lisesi öğrencisi Melis Direkçi, kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Geleceğimizi yönlendirmede ve şekillendirmede güçlük çekerken, burada yapılan kamp bu yönde olan özgüvenimizi güçlendirdi. Bu da bizim için oldukça önemli bir konuydu." dedi.

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Cizre'de uçurtma şenliği Cizre'de uçurtma şenliği
Kaynak: AA

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