Şırnak'ta "Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Şırnak'ta "Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" tanıtıldı

11.11.2020 13:33
Şırnak'ta

Şırnak'ta, Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan "Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Şırnak'ta, Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan "Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, 2023'ün haziran ayına kadar devam edecek projenin stratejisini anlattı.

Toplam bedeli 40 milyon lira olan projeden 10 bini aşkın gencin faydalanacağını ifade eden Alanlı, şöyle konuştu:

"Projenin temel amacı, bölgemizdeki gençlere istihdam bulabilmeleri için teşvik sağlamak. Bölgede nitelikli personel sıkıntımız var. Biz de burada genç istihdamı desteklersek biraz daha niteliği artırmış oluruz diye düşündük. Bu işin içinde sadece DİKA değil, 4 ilimizin üniversiteleri de var. Bu projede hem işsizlere mesleki teknik bilgi veriliyor hem de iş verenlere nasıl istihdam edilir eğitimi veriliyor. Hem kurumsal hem de beşeri kapasitenin artırılmasına çalışılıyor. Girişimcilere ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için çalışacağız. Bir yerde bir personel istihdam etmek yerine girişimci yetiştirirsek, onun yanında birden fazla kişi istihdam edilir."

Alanlı, mesleki ve teknik eğitim uygulamasında İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle dijital beceri eğitimi, bilgisayar programcılığı, grafik, web tasarımı, tesisat bakım ve onarımı eğitimlerinin de verileceğini kaydetti.

DİKA'nın çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Alanlı, iş birliği ve koordinasyonla bölgenin kendi kaynakları üzerine odaklanıp, gelecek vizyonunu çizmek istediklerini aktardı.

Koordinatör Cleofe Maria Cristina Guardigli de projenin detayları hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, projenin iletişim uzmanı Nilüfer Şener, ajans uzmanı Halis Tuncel ve Şırnak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Katı da katıldı.

Proje ile çeşitli eğitim programları düzenlenecek

Türkiye ve Avrupa Birliğince ortak finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından imzalanan proje ile 4 ilde çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

TRC3 bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi, 2023 haziran ayına kadar devam edecek ve 10 binden fazla genç yararlanabilecek. Proje kapsamında, en az yüzde 25 genç kadın kotası uygulanmak suretiyle işsiz gençlere, kamu kurumlarına ve diğer yerel paydaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenecek.

Ayrıca, gençlere yönelik girişimcilik yarışmaları, kariyer rehberliği hizmetleri, üniversitelerde kariyer günleri gerçekleştirilecek, "DİKA ofisleri bünyesinde girişimcilik ve finansal rehberlik yardım masası" hizmeti verilecek.

İstihdam, Şırnak, Dicle, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 'Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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