Silopili gençler, hastane korkusunu önlemek için Çocuk Polikliniğinin duvarlarına çizgi film kahramanlarını çizdi - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gönüllü gençler, çocukların hastane korkusunu önlemek için Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinin duvarlarına çizgi film kahramanlarının resmini yaptı.

Silopi Gençlik Merkezi üyeleri, sosyal sorumluk projesi kapsamında Silopi Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği duvarlarına çizgi film kahramanları çizerek, çocukların hastane korkularını yenmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Gençlik Merkezi Lideri Ali Akbaş, AA muhabirine, çocukların hastane korkusunu yenmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Gönüllü gençlerle hastanedeki poliklinik odaları ve acilde birtakım değişiklikler yaptıklarını aktaran Akbaş, "Özellikle çocuk polikliniklerinde, çocuklarımız artık hastaneden korkmasınlar, gönül rahatlığıyla gelsinler diye çalışma yürüttük. Çocukları mutlu etmek için sevdikleri çizgi film karakterlerini yaptık. Bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Gönüllü gençler de böyle bir çalışma içerisinde yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.