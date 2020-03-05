Şırnak'ta gençlerden 'bahar kalkanı'na destek - Son Dakika

Şırnak'ta gençlerden 'Bahar Kalkanı'na destek

ŞIRNAK'ta bir araya gelen çok sayıda genç, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Bahar Kalkanı? harekatına destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli kurslara katılan gençler bir araya gelerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde sürdürdüğü 'Bahar Kalkanı? harekatına destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kasım Cavlak, Şırnak gençleri olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti. Cavlak, "Şırnak gençliği, canımızdan bir parça olan Mehmetçiklerin hayatlarına kastedenleri yerle bir etmek için her daim, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yanındadır. Bu gençliğin ataları, nasıl ülkemizin özgürlüğü için savaştıysa, bugün o ataların torunları da gerekirse cephede düşmana karşı göğsünü siper etmeye hazırdır" dedi.