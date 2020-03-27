Şırnak'ta gençlerden ve öğretmenlerden sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi - Son Dakika

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görevli gençler ile gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcılarla siperlikli maske üretiyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan 20 kişi Gençlik Merkezi'nde, sağlık çalışanların yüzünü dış etkenlerden koruyacak maske üretimi yapıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının daha uygun şartlarda çalışmasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

20 gönüllü gencin katılımıyla vardiya sistemiyle çalıştıklarını ifade eden Birlik, "(Sağlık çalışanları) Onlar bizim için gece gündüz çalışıyorlar. Biz de onlar için maske üretmeye karar verdik. Şu anda sosyal mesafeden dolayı günde 20 kişi ile çalışıyoruz. Hedefimiz haftada 1000 maske üreterek sağlık çalışanlarımıza sunmaktır." dedi.

Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bir araya gelen 7 öğretmen de kentteki 3 boyutlu yazıcıları bir araya getirdikleri Orhan Uysal İlk ve Ortaokulunda sağlıkçılar için gönüllülük esasıyla maske üretiyor.

Okulda atölyeye dönüştürülen alanda 24 saat vardiyalı şekilde üretim yapan gönüllü öğretmenlerden Batuhan Bekar, 81 ildeki sağlık çalışanlarına 3D yazıcı ile maske ürettiklerini belirtti.

"Sadece Şırnak'taki sağlık çalışanlarımıza değil 81 ilin sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." diyen Bekar, "Çalışırken sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Çalışma alanında en fazla 4 öğretmen bulunuyoruz. Gece de çalışıyor, günde 40 maske üretiyoruz. Bu şekilde bizden talep olduğu sürece üretime devam edeceğiz. Okullar kapalı olduğu sürece Şırnak'ı terk etmiyoruz. Buradayız, çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.