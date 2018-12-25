Şırnak'ta "Gençlerle Tecrübe Paylaşımı" Konferansı
16 dakika önce
Şırnak'ta "Gençlerle Tecrübe Paylaşımı" konferansı düzenlendi.
Şırnak
'ta "Gençlerle Tecrübe Paylaşımı" konferansı düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş
, iş dünyası üzerine izlenimlerini öğrencilere aktardı.
Konferansa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:23 Kaynak: AA
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