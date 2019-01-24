Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Gençliğe Değer " Semineri

Şırnak'ta "Gençliğe Değer " Semineri

1 saat önce

Şırnak'ta "Gençliğe Değer" semineri düzenlendi.

Şırnak'ta
Şırnak'ta "Gençliğe Değer" semineri düzenlendi.


Şırnak İl Müftülüğünce kurum çalışanlarına yönelik Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası binasında gerçekleştirilen seminerde katılımcılar, "Ergenlik psikolojisi ve yaklaşımlar", "gençlerle etkili iletişim", "Gençlik dönemi dini krizler ve din eğitimi" ile "liderlik ve takım çalışması" konusunda bilgilendirildi.

Programa İl Müftüsü Ramazan Tolan, İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Baz ve psikolog Fırat Bavli de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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