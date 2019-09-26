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Şırnak'ta "Gençlik ve Huzur Festivali"

2 saat önce

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının katkılarıyla organize edilen "Uludere Gençlik ve Huzur Festivali" yarın başlayacak.

Şırnak'ta

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının katkılarıyla organize edilen "Uludere Gençlik ve Huzur Festivali" yarın başlayacak.

Valilik ve Uludere Belediyesince düzenlenen, Kato Dağı eteklerindeki İnceler köyü meydanında gerçekleştirilecek festival, 3 gün sürecek.

Festivalde, sanatçı Cengiz Ateş, Manuş Baba, Yusuf Güney ile yerel sanatçılar sahne alacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalde, gece kamp ateşleri yakılacak.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival için son hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Festivali kardeşliğin paylaşılması açısından çok önemsediklerini belirten Ürek, şöyle devam etti:

"Bütün gençlerimiz başımızın tacıdır. Memleketin huzuru, refahı ve kalkınması için her şeyi yapmaya çalışan neferleriz. Gençlerimiz gelip eğlensin, müzikle beraber dostluk çayını da içsin. Memleketin bu saatten sonra da her zaman huzurla anılacağı bir ortamı tüm Türkiye'ye göstersinler."

Festivalde kentin halı ve el işlemeleri gibi yöresel ürünlerinin de sergileneceğini ifade eden Ürek, gece yakılacak kamp ateşleriyle, bölgenin huzur ve kardeşliğini pekiştirmek istediklerini kaydetti.

Uludere, Şırnak, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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