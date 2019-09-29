Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Gençlik ve Huzur festivali" sona erdi
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Şırnak'ta "Gençlik ve Huzur festivali" sona erdi

48 dakika önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, "Gençlik ve Huzur Festivali" yapılan etkinliklerle sona erdi.

Şırnak'ta

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, "Gençlik ve Huzur Festivali" yapılan etkinliklerle sona erdi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize edilen "Uludere Gençlik ve Huzur Festivali" üçüncü gününde yapılan etkinliklerle son buldu.

Valilik ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Kato Dağı eteklerinde İnceler köyü meydanındaki festivalin üçüncü gününde de konserler verildi, spor etkinlikleri yapıldı, yöresel ürünler sergilendi.

Festivalde, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Belediye Başkanı Sait Ürek birer teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından, festival alanında kurulan stantlar gezildi, protokol üyeleri müzik eşliğinde halay çekti. Festivalde yerel sanatçılar ve ses sanatçısı Yusuf Güney konser verdi.

Uludere, Şırnak, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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