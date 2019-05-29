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Şırnak'ta gıda yardımı

52 dakika önce

Şırnak Nuh Eğitim Der Eğitim Kültür, Sağlık ve Dayanışma Derneği (Nuh Eğitim Der) ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Şırnak'ta gıda yardımı, System.String[]
Şırnak Nuh Eğitim Der Eğitim Kültür, Sağlık ve Dayanışma Derneği (Nuh Eğitim Der) ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
Dernek başkanı Nurettin Tatar, dernek olarak hayırseverlerle dezavantajlı aileler arsında köprü oluşturduklarını söyledi.
Ramazan ayı dolayısıyla yardım miktarında artış olduğunu vurgulayan Tatar, "Her ramazan da yüzlerce ailenin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Bu yıl Avrupa Yetim Eli Derneği de bize bağışta bulundu. Biz de bu bağışları gıda kolileri halinde onlarca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Tatar, Şırnak, Güncel
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