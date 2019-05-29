Şırnak'ta gıda yardımı
52 dakika önce
Şırnak Nuh Eğitim Der Eğitim Kültür, Sağlık ve Dayanışma Derneği (Nuh Eğitim Der) ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Nuh Eğitim Der Eğitim Kültür, Sağlık ve Dayanışma Derneği (Nuh Eğitim Der) ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
Dernek başkanı Nurettin Tatar
, dernek olarak hayırseverlerle dezavantajlı aileler arsında köprü oluşturduklarını söyledi.
Ramazan ayı dolayısıyla yardım miktarında artış olduğunu vurgulayan Tatar, "Her ramazan da yüzlerce ailenin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Bu yıl Avrupa
Yetim Eli Derneği de bize bağışta bulundu. Biz de bu bağışları gıda kolileri halinde onlarca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık." dedi.
İftara ne kadar kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba il il iftar vakitleri
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi
Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı