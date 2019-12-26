Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
6 saat önce
Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:39 Kaynak: DHA
Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
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