Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:11 Kaynak: DHA
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