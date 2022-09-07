Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu - Son Dakika
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Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

07.09.2022 12:38
Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete devrilen kamyonun sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ta gölete devrilen kamyonun sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait kamyonun dün gölete devrilmesinin ardından sürücü Yusuf Hazar'ın (22) bulunması için başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bugün yeniden devam etti.

AFAD'ın dalgıç ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu Hazar'ın cesedi bulundu.

Yusuf Hazar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Şırnak'ta Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait Yusuf Hazar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrilmiş, ekiplerce kamyon göletten çıkarılmış, AFAD'ın dalgıç ekiplerince sürücü Hazar'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı Gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu Gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu
Kaynak: AA

Cudi Dağı, Şırnak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu - Son Dakika
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