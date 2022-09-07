Şırnak'ta Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait Yusuf Hazar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrilmiş, ekiplerce kamyon göletten çıkarılmış, AFAD'ın dalgıç ekiplerince sürücü Hazar'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait kamyonun dün gölete devrilmesinin ardından sürücü Yusuf Hazar'ın (22) bulunması için başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bugün yeniden devam etti.

Kaynak: AA

Cudi Dağı, Şırnak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu - Son Dakika

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