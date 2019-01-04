Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Göreve Başlayacak 320 Öğretmen İçin Tören

Şırnak'ta Göreve Başlayacak 320 Öğretmen İçin Tören

1 saat önce

Şırnak'ta asli olarak göreve başlamayı hak eden öğretmen adayları için yemin töreni düzenlendi.

Şırnak'ta Göreve Başlayacak 320 Öğretmen İçin Tören, System.String[]
Şırnak'ta asli olarak göreve başlamayı hak eden öğretmen adayları için yemin töreni düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Kültür ve Merkezinde düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve saygın mesleği olduğunu söyledi.

Bu onurlu mesleğin malzemesinin insan olduğunu ifade eden Aktaş, "Dolayısıyla her çeşit mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılması da öğretmenlik sayesinde olmaktadır. Onun için sizler toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer örneksiniz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da bilginin ancak öğretmenlerle sağlanabileceğini kaydetti.

Daha sonra stajyer 320 öğretmen yemin etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:25 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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