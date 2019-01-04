Şırnak'ta Göreve Başlayacak 320 Öğretmen İçin Tören

Şırnak'ta asli olarak göreve başlamayı hak eden öğretmen adayları için yemin töreni düzenlendi.

Şırnak'ta asli olarak göreve başlamayı hak eden öğretmen adayları için yemin töreni düzenlendi.



Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Kültür ve Merkezinde düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve saygın mesleği olduğunu söyledi.



Bu onurlu mesleğin malzemesinin insan olduğunu ifade eden Aktaş, "Dolayısıyla her çeşit mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılması da öğretmenlik sayesinde olmaktadır. Onun için sizler toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer örneksiniz." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da bilginin ancak öğretmenlerle sağlanabileceğini kaydetti.



Daha sonra stajyer 320 öğretmen yemin etti.

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