Şırnak'ta görevlendirme yapılan belediyelerin kaynakları hizmet için kullanıyor - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçe belediyelerinde yapılan görevlendirme sayesinde kaynaklar vatandaşa hizmet için değerlendiriliyor.

Cizre Belediyesine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Davut Sinanoğlu, yaklaşık 148 bin nüfuslu ilçe halkını hak ettiği hizmetle buluşturmak için 1 yıldır yoğun çalışma yürütüyor.

Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veren Sinanoğlu, gerçekleştirdiği hizmetlerle ilçe sakinlerinin takdirini kazanıyor.

Görevlendirmeyle büyük bir değişimin yaşandığı ilçede hizmetleri sürdüren Sinanoğlu, bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya geliyor, samimi ilişkiler kurması sebebiyle halkın beğenisini topluyor.

Yeşil alan, ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarıyla çehresi değişen ilçenin cadde, sokak ve parklarında belediye görevlilerince hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Cizre'de görevlendirme yapılan belediye tarafından 27 milyon lira borç ödendi, 156 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Belediye hizmet binasının yapıldığı kentte 103 bin metrekare mıcırlama işi yapıldı, 1000 metre yağmurlama hattı döşendi, 25 dönümlük 3 park yapıldı, 1340 metre içme suyu hattı döşendi, 2 kadın merkezinde toplam 29 kurs açıldı, tescilli Mehmet Ağa Kasrı kamulaştırıldı, tarihi Ulu Cami restorasyonuna başlandı, Şerafettin Elçi Caddesi sağlıklaştırma işi yapıldı. İlçede 3 bin 750 metrekare asfalt ve beton yapma işi tamamlandı, 297 metrekare kilitli parke taşı, 2 bin 460 metre kanalizasyon hattı döşendi.

İdil'in çehresi değişti

İdil Belediyesi Başkan Vekili olarak da Kaymakam Refik Özsoy görevlendirildi. Terörden arındırılarak kaynakların vatandaşa hizmet için harcandığı 76 bin nüfuslu ilçede, görevlendirme sonrası yollardan parklara büyük değişim yaşandığı görüldü.

Görevlendirme sayesinde çehresi değişen ilçede 5,8 milyon lira borç ödendi, 1,3 milyon lira yatırım yapıldı. Timur Çeşmesi restorasyonunun yapıldığı ilçede, Sanat Sokağı genişletme ve iyileştirme çalışması, içme suyu sondajı ve ayaklı su deposu yapımı gerçekleştirildi, 19 bin metrekare parke taşı döşendi.