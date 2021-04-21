Şırnak'ta görevli Hülya doktor hastalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da şifa dağıtıyor - Son Dakika

Şırnak'ta görevli Hülya doktor hastalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da şifa dağıtıyor

21.04.2021 12:15
Şırnak'ta görevli Hülya doktor hastalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da şifa dağıtıyor, System.String[]

Şırnak Devlet Hastanesinde 10 yıldır görev yapan doktor Hülya Özenç Ünal, hem hastalara hem de sokak hayvanlarına tedavi hizmeti sunuyor.

Şırnak Devlet Hastanesinde 10 yıldır görev yapan doktor Hülya Özenç Ünal, hem hastalara hem de sokak hayvanlarına tedavi hizmeti sunuyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2011 yılında mezun olan Burdurlu Ünal, ilk görev yeri olarak seçtiği Şırnak'ta hastanedeki mesaisinin yanı sıra sokak hayvanlarına da yardım eli uzattı.

Ünal 10 yılda 40'ı aşkın sokak hayvanını tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahiplendirdi.

Şehri Nuh Mahallesi'nde yaşadığı 3 odalı 80 metrekarelik evini de sokak hayvanları ile paylaşan Ünal, çeşitli hastalıkları bulunan 10 kedi ve 4 köpeğin bakımını yapıyor.

Maaşının büyük bölümünü hayvanların tedavisi ve beslenmesi için harcayan hayvansever hekim, evini de beslediği kedi ve köpeklerin konforuna göre dizayn etti.

Ünal hastanedeki görevinden arta kalan zamanını evinde beslediği, aralarında felçli, kalp hastası ve travma yaşayanların da bulunduğu kedi ve köpeklerle geçiriyor.

"Kendimi onlara adadım"

Ünal AA muhabirine, hayvan sevgisinin aileden geldiğini, 15 yaşında babasının hediye ettiği köpek sayesinde hayvanlara bağlılığının arttığını söyledi.

Evini 10 kedi ve 4 köpeğe açtığını ifade eden Ünal, "Bazı hayvanların kronik hastalığı var. Felçli olan var. Kalp hastası olan var ve onun ilaçlarını eczaneden ücretli alıyorum. Türkiye'deki pek çok veterinere ulaştım diyebilirim. Bu kadar hayvanım olunca ilaç bulamadığımda ülkenin dört bir yanındaki veterinerlerle koordineli çalışıyorum." dedi.

Ünal, evde hayvan beslemesine zamanla komşularının da alıştığını ve saygı duyduğunu dile getirerek, komşuları rahatsız olmasın diye saat 22.00'de hayvanlarını uyuttuğunu belirtti.

Hayvanların da çocuklar gibi şefkate ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu anlatan Ünal, "İşten gelince beni kapıda karşılıyorlar. Ben onları, onlar beni özlüyorlar. Hayvanların daha iyi hareket etmesi için evdeki bütün eşyaları çıkarttım. Kendime ait bir yatağım dahi yok, köpeklerimle yatıyorum. Hayvanlarımdan asla ayrı uyumam. Bir günlüğüne olsa bile onları bırakmam. Evde 14 hayvanım olduğu için hiç evlenmedim ve kendimi onlara adadım." diye konuştu.

Ünal'ın ev sahibi Mehmet Atlan da kiracısının evde beslediği hayvanların sesinden dolayı apartman sakinlerinin başta zorluk yaşadığını fakat sonrasında alıştıklarını söyledi.

Atlan, "Hülya hoca 10 yıldır kiracım. Şehrimize verdiği hizmetlerden dolayı ona teşekkür ederim. İnsan ve hayvan sevgisi çok yüksek. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi, Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta görevli Hülya doktor hastalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da şifa dağıtıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu         
13:48
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet         
12:23
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var         
11:30
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek         
11:23
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi         
10:44
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi         
10:26
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 14:02:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta görevli Hülya doktor hastalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da şifa dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei