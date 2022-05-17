ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ - Son Dakika
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ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ

17.05.2022 11:01

ŞIRNAK'ta Uluslararası 14 Yaş Cudi Cup kapsamında 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı müsabakalarda gündüz raket sesleri, gece ise gençlik festivali kapsamındaki konserlerle müzik sesleri yankılanıyor.

ŞIRNAK'ta Uluslararası 14 Yaş Cudi Cup kapsamında 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı müsabakalarda gündüz raket sesleri, gece ise gençlik festivali kapsamındaki konserlerle müzik sesleri yankılanıyor.

Geçen yıl Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın yapıldığı Şırnak, bu yıl da 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı, 'Tennis Europe Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta, 16 Mayıs'ta başlayan 22 Mayıs'ta sona erecek turnuvada gündüz tenis maçlarının yapıldığı kentte, gece ise gençlik festivali kapsamında 1 hafta boyunca pek çok sanatçının yer alacağı konserler veriliyor. 'Samsak Döveci' şarkısı ile ünlenen Elif Buse Doğan, dün akşam Şırnaklılara 2 saatlik konser verdi. Doğan, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerini hem hüzünlendirdi, hem de neşelendirdi.

Kentte, 21 Mayıs'a kadar sürecek konserlerde Simge Sağın, Ziynet Sali, Rengi Hakkari Sanat Topluluğu Gösterisi, Dengbej gecesi ile Resul Dindar ve Ömer Faruk Bostan sahneye çıkacak.

ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ
ŞIRNAK'TA GÜNDÜZ RAKET, GECE MÜZİK SESİ

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UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı başladı UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı başladı Unesco Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı Başladı Unesco Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı Başladı
Kaynak: DHA

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