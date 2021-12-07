Şırnak'ta "Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı" yapıldı - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenlik korucularına seslenerek, "Gabar'da, Bestler-Dereler'de, Kato'da ve bütün dağlarımızda güvenlik birimlerimizle birlikte korucularımızın da ayak izi vardır. Orada akan terleri var, akan kanları var. Vermiş olduğunuz mücadelelerden dolayı sizlere müteşekkiriz. Bu yolda emin adımlarla mücadeleye devam edeceksiniz." dedi.

Vali Pehlivan, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen, "Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı"na katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Pehlivan, güvenlik korucularının güvenlik hizmetleri bağlamında Mehmetçik, jandarma ve emniyet güçleriyle aynı vazifeyi gördüğünü ve kamu görevi icra ettiğini söyledi.

Terörle mücadelenin yoğun olduğu illerde korucuların, geçmişten bugüne bir duruş ortaya koyduklarına işaret eden Pehlivan, "Bu bayrağı ilelebet dalgalandırmak, asla yere indirmemek, gönderde özgürce, nazlı nazlı dalgalanmasını sağlamak milli ve manevi görevimiz. Çünkü bizden önceki nesiller bayrağı asla yere indirmediler ve bize teslim ettiler. Bize de düşen bayrağı yine en yukarıda tutmak ve sonraki nesillere teslim etmektir." diye konuştu.

Pehlivan, korucuların en kritik, stratejik noktalarda köylerde, mezralarda, üs bölgeleri ve sınır ötesinde canla, başla mücadele ettiğini ve bu uğurda şehitler verdiğini dile getirerek, bu vesileyle tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını aktardı.

Son dönemde ilde ve bölgede sağlanan gelişmelere değinen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Kuleler inşa ettik, yollar yaptık ve jandarmamızla, korucularımızla oralara gittik. Sonra vatandaşlarımızı 40 yıl aradan sonra, yüzlerce yıllık geleneklerini yeniden yeşertmek üzere Cudi'nin zirvesine, Nuh'un Gemisi'nin oturduğu Sefine bölgesine çıkartmayı Allah nasip etti. Arkasında 40 yıla yakın bir mücadele vardı. Bu mücadelede sizlerin de payı çok büyük. Oraya sayısız defa operasyonlar yapılmış, şehitlerimiz, gazilerimiz olmuştu. Gabar'da, Bestler-Dereler'de, Kato'da ve bütün dağlarımızda güvenlik birimlerimizle birlikte korucularımızın da ayak izi vardır. Orada akan terleri var, akan kanları var. Vermiş olduğunuz mücadelelerden dolayı sizlere müteşekkiriz. Bu yolda emin adımlarla mücadeleye devam edeceksiniz."

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir ile Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör'ün de birer konuşma yaptığı programda, güvenlik korucularına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala tarafından eğitim verildi. Binbaşı Ceyhun Çınar tarafından da programda terör örgütünün faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.