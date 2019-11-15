Şırnak'ta güvenlik korucularına hizmet içi seminer

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Şırnak'ta 1900'ün üzerinde şehidimiz var, 780'i güvenlik korucusu hemşehrilerimiz. Bu tablo terörden zarar gören bölgelerimizde ortaya konulan cansiperane mücadelenin göstergesidir." dedi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Valisi Pehlivan, seminer öncesinde yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının vatanın birliği ve bütünlüğünü esas alarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile sınır boylarında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Koruculuk öncelikle kendi varlığına ve değerlerine kast edenlere karşı ortaya konulan tedbirin yansımasıdır. Şırnak'ta 1900'ün üzerinde şehidimiz var, 780'i güvenlik korucusu hemşehrilerimiz. Yine aynı şekilde 700'e yakın gazimiz var. Bu tablo terörden zarar gören bölgelerimizde ortaya konulan cansiperane mücadelenin göstergesidir."

Pehlivan, güvenlik korucularının önemine değinerek kent genelinde 6 bin 400 güvenlik korucusu ve 2 bin 500 de gönüllü korucu olduğunu belirtti.

Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Din Sosyolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Mithat Can Kutluca birer konuşma yaptı, güvenlik korucularının sorun ve taleplerini dinledi.

Seminere Vali Yardımcısı Fatih İzmir, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve güvenlik korucuları katıldı.