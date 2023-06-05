Şırnak'ta Güvenlik Korucusu Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

ŞIRNAK Valiliği, Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili yapılan ilk incelemede olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini ve çok yönlü tahkikatın yapıldığını duyurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi. Otomobil yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti. Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan araştırmada ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı. Erdem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdem'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kumçatı Beldesi Nasırhan Mahallesi'nde toprağa verildi.