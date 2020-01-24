Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı - Son Dakika

Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı

14 dakika önce

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 21 köy ve mezra yolu kapandı.

Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı, System.String[]

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 21 köy ve mezra yolu kapandı. Kar nedeniyle Şırnak- Hakkari ve Şırnak-Siirt Karayollarında ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı Şırnak kent merkezinde 20 santimi, Beytüşşebap ilçesinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde de 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak- Hakkari ile Şırnak- Siirt Karayolları ulaşıma kapandı.Kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde 18 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, ana caddelerde başladığı kar temizleme çalışmalarına devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yolları ile ulaşım sağlanamayan Şırnak- Hakkari ve Şırnak- Siirt yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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