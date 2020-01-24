Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 21 köy ve mezra yolu kapandı. Kar nedeniyle Şırnak- Hakkari ve Şırnak-Siirt Karayollarında ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı Şırnak kent merkezinde 20 santimi, Beytüşşebap ilçesinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde de 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak- Hakkari ile Şırnak- Siirt Karayolları ulaşıma kapandı.Kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde 18 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, ana caddelerde başladığı kar temizleme çalışmalarına devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yolları ile ulaşım sağlanamayan Şırnak- Hakkari ve Şırnak- Siirt yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.