Şırnak'ta halatın kopması sonucu iskelede mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Şırnak'ta halatın kopması sonucu iskelede mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde halatın kopması sonucu iskelede mahsur kalan inşaat işçisi itfaiye ekiplerinin çalışması ile indirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde halatın kopması sonucu iskelede mahsur kalan inşaat işçisi itfaiye ekiplerinin çalışması ile indirildi.

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İdil Caddesi'ndeki bir inşaatın 6'ncı katının dış cephe işinde çalışan Bahattin Ocal, halatın kopması sonucu iskelede mahsur kaldı.

Mesai arkadaşları Ocal'ı kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Ocal, sağlık kontrolü için Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta halatın kopması sonucu iskelede mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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