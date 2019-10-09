Şırnak'ta Halk Günü Toplantısı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka başkanlığında Halk Günü Toplantısı düzenlendi.



Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı (TSO) Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, vatandaşların istek ve talepleri iletildi, kentin sorunları görüşüldü.



Belediye Başkanı Yarka, 6 aylık görev süresince ikincisini düzenledikleri halk toplantısında kentin sorun ve sıkıntıları görüşmek için toplandıklarını söyledi.

Seçimi yüzde 62'lik oy oranıyla kazandıklarını anımsatan Yarka, bunun Ankara'da halen konuşulduğunu ve tebriklerin sürdüğünü belirtti.



Yarka, "Ben bu oy karşılığında en iyi hizmeti yapmak için yola çıktım ve buradan gene sözümü yeniliyorum. Bu koltuğa oturduğum sürece size ihanet etmeyeceğim ve en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışacağım. Sizlerin başının öne eğilmesine izin vermeyeceğim." dedi.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da kentin üç yıl öncesinde terör saldırıları nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini anımsatarak, terörün tahribatlarının kaybolduğunu artık yerini huzur ve refaha bıraktığını anlattı.

Kentte AK Parti'nin belediye başkanlığını kazanmasıyla kentin marka halini aldığını bildiren Erken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim'de vatandaşlara teşekkür etmek için kente geleceğini bildirdi.

Erkan, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın kentimizi ziyareti Mehmet Yarka'nın Şırnak Belediye Başkanlığını kazanmasıyla alakalıdır. O yüzden pazar günü kent merkezinde hemşerilerimizin çok yüksek bir katılımla meydanda olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız sadece teşekkür amaçlı ilimizi ziyaret edecek. Bu nedenle Şırnak'ta vatandaşlarının bir destan yazmamız lazım."