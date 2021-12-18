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ŞIRNAK'TA HAMSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 1.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ - Son Dakika

ŞIRNAK'TA HAMSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 1.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ

18.12.2021 16:03

ŞIRNAK Valiliği, Belediye ve Rize Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hamsi Günü' etkinliğinde 1,5 ton hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

ŞIRNAK Valiliği, Belediye ve Rize Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hamsi Günü' etkinliğinde 1,5 ton hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Şırnak Valiliği, Belediye ve Üniversite ile Rize Belediyesi tarafından düzenlenen 'hamsi günü' etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan seyyar mutfakta pişirilen 1.5 ton vatandaşlara ikram edildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar dengbej eşliğinde türküler söylerken, horon ve Karadeniz türküleri ile adeta kültür şöleni yaşandı.

Etkinliğe Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ile Rize'dan gelen çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

'DOSTLUK KARDEŞLİK ŞAHANE, HAMSİ BAHANE'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Dostluk, kardeşlik şahane, hamsi bahane" diyerek yaptığı konruşmasında, "Kardeşlik şahane diyoruz. Hamsi vesile oldu Bugün Rize'yi misafir ediyoruz. Aslında düşüncemiz Riz'de de bir Şırnak günü düzenlemekti. Bunun ilk ayağını Rize'den gelen misafirlerimiz ile burda gerçekleştiriyoruz. İnşallah bir etkinlik düzenleriz. Hamsi bizim bir araya gelmemize vesile oldu. Bu tür etkinlikler birliği ve kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı pekiştiren etkinliklerdir. Kemençe, tulum, dengbejler birlikte gösterilerini yaptı. Rize'de bizim, Şırnak'ta bizim" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra dengbejler türküler söyledi. Horon ekibinin oyunu ve yöreye ait halay gösterisi vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

ŞIRNAK'TA HAMSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 1.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ
ŞIRNAK'TA HAMSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 1.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ
ŞIRNAK'TA HAMSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 1.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ
ŞIRNAK'TA HAMSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 1.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ

Rize Belediyesi, Şırnak Valiliği, Şırnak, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA HAMSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 1.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA HAMSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 1.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ - Son Dakika
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